Мяч, брошенный вниз с балкона с высоты h↓1 =3 м, отскочил от тротуара и поднялся на в??соту h↓2 = 4 м относительнл земли. Определите модуль перемещения мяча.
Физика
Мяч, брошенный вниз с балкона с высоты h↓1 =3 м, отскочил от тротуара и поднялся на в??соту h↓2 = 4 м относительнл земли. Определите модуль перемещения мяча.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=1м т.к. перемещение это отрезок соединяющий начальное и конечное положение тела
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