Мяч, брошенный вниз с балкона с высоты h↓1 =3 м, отскочил от тротуара и поднялся на в??соту h↓2 = 4 м относительнл земли. Определите модуль перемещения мяча.

Физика

Мяч, брошенный вниз с балкона с высоты h↓1 =3 м, отскочил от тротуара и поднялся на в??соту h↓2 = 4 м относительнл земли. Определите модуль перемещения мяча.

Автор: Гость