Мяч массой 200 г падает с высоты 20 м без начальной скорости. Перед ударом о землю скорость мяча равна 18 м/с. Чему равна работа силы тяжести? Чему равно изменение кинетической энергии мяча? Чему равна работа сопротивления возд...

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Записываем закон сохранения энергии вся потенциальная энергия пошла на приобритение некоторой скорости ( возьмём скорость до удара) и выделение теплоты в результате удара о землю, таким образом mgh=mv0^2/2+Qt=> Qt = mgh-mv0^2/2=7.6 Джоуль А её средняя сила сопротивления F= Qt/h=0.38 Н, но это не средняя, потому что средняя будет F+0/2, ибо она увеличивалась по линейному закону, таким образом она равна 0.19 Ньютон. Если я не пьян. изменение кинетической энергии мяча равно mv0^2/2. Подставь. A(силы тяжести)=mgh=40 Ньютон.