Мячик подняли над поверхностью земли для увеличения его кинетической энергии мячик нужно: 1.поднять выше 2.отпустить 3.опустить ниже 4.нагреть

Физика

Мячик подняли над поверхностью земли для увеличения его кинетической энергии мячик нужно: 1.поднять выше 2.отпустить 3.опустить ниже 4.нагреть

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