Мячик подняли над поверхностью земли для увеличения его кинетической энергии мячик нужно: 1.поднять выше 2.отпустить 3.опустить ниже 4.нагреть
Физика
Мячик подняли над поверхностью земли для увеличения его кинетической энергии мячик нужно: 1.поднять выше 2.отпустить 3.опустить ниже 4.нагреть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мячик необходимо нагреть для увеличения кинетических способностей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
СРОЧНО!!! Опредилите, верно ли утверждение: А) если |a| = |b| то a = b Б) если a = -b то |a| = |b| В) если |a| > |b| то a > b Г) е...
Математика
В первом квартале в городе построили 5 одинаковых домов, а во втором - 8. Всего в эти?? домах 260 квартир. Сколько квартир построено в первом кварт...
Русский язык