Миф о Тесее подробно если можно примерно 8-10 предложений

В цикле мифов о Тесее под легендарной оболочкою скрываются исторические факты, хотя патриотическая фантазия афинян внесла в эти сказания много заимствованного из других мифов, сильно прикрасила их, и перенесла на своего племенного героя многое, бывшее результатом позднейшего культурного развития. Мифический Тесей – представитель того греческого племени, которое занимало Трезенскую область, северный берег Пелопоннеса, Истм, Мегару, Аттику и Эвбею и общим именем которого впоследствии стало название ионийцев. Посейдон Потрясатель (Посейдон Эгей), бывший главным местным богом на Истме, был отцом Тесея; Афина и Аполлон покровительствовали ему. В мифе Тесей пошел в Афины из Трезен, древнего ионийского города, основал на Истме в расчищенном сосновом лесу служение Посейдону, учредил в честь ему состязания и воинские игры, на которых афиняне продолжали пользоваться правами особенного почета и в исторические времена, когда Мегара и Истм уж давно были заняты другим племенем, дорийским. Согласно мифу, Тесей освободил Афины и Мегару от ига финикиян, представителем которых в легенде является критский царь Минос; он изгнал из Греции финикийское служение богу солнца Молоху и богине любви Ашере-Астарте и соединил прежние мелкие независимые, общины одного племени в одно государство, столицею которого стал древний укрепленный город Кекропия.