Михаил пошёл к соседке по молоко и когда пришёл осталось одно ведро на 5 литров. По??огите Михаилу поделить молоко в ведре на двое. Вы имеете ведро на 5 литров ведро, банка на 3 литра , банка на 1.5 литра.

Гость: Гость:

Выливаем молоко в 5л ведро. Остается 3 л в бидоне. Из 5л выливаем в 3л ведро. Остается 2л .Из 3л ведра молоко переливаем в бидон. Переливаем 2л в 3л ведро. В бидоне у нас 6л. Выливаем их опять в 5л ведро. В бидоне остается 1л. Доливаем из 5л ведра в 3л 1л .В 5л ведре остается 4л. Выливаем 3л из 3л ведра в бидон. Там тоже будет 4л.