Миле У Кощея Бессмертного 3 темницы в одной из них томится Василиса прекрасная другой Марья искусница в третий дракон .Какие темницы надо открыть Ивану чтоб освободить Василису и Марию если все надписи на темницах ложные?

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Миле У Кощея Бессмертного 3 темницы в одной из них томится Василиса прекрасная другой Марья искусница в третий дракон .Какие темницы надо открыть Ивану чтоб освободить Василису и Марию если все надписи на темницах ложные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
открыть темницы  с надписью дракон и Василиса не здесь
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