Миле У Кощея Бессмертного 3 темницы в одной из них томится Василиса прекрасная другой Марья искусница в третий дракон .Какие темницы надо открыть Ивану чтоб освободить Василису и Марию если все надписи на темницах ложные?

Русский язык

Миле У Кощея Бессмертного 3 темницы в одной из них томится Василиса прекрасная другой Марья искусница в третий дракон .Какие темницы надо открыть Ивану чтоб освободить Василису и Марию если все надписи на темницах ложные?

Автор: Гость