Мимо,забора,из помидорв,из огурца,,без лица ,балкона,от телефона,от конца,от портфеля,от пальто,от шарфа.какой падеж у этих слов

Русский язык
Мимо,забора,из помидорв,из огурца,,без лица ,балкона,от телефона,от конца,от портфеля,от пальто,от шарфа.какой падеж у этих слов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родительный падеж (нет кого/чего)
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