Мини- рассказ в 1 минуту про Тараса Бульба!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Кто не знает литературного героя Тараса Бульбу ? Таких нет! Это главный герой одноимённого произведения Гоголя. Имя Тараса Бульбы у нас ассоциируется с настоящим воином, патриотом своей земли. И характер его соответствует характеру настоящего борца за свободу. Тарас настоящий полководец, острый на словцо и прямолинеен. Сам Тарас себя считал " защитником православия" Тарас уже почтенного возраста, но удаль богатырскую не потерял с годами, он первым бросался в бой и никогда не прятался за спины товарищей. Многие, читая произведение ,рассуждают, кто такой Тарас - убийца своего сына или истинный патриот? Тарас сам воспитан и сыновей воспитывал в уважении к родному Отечеству , в готовности отдать жизнь за него! И конечно предательство сына он воспринял остро. Он посчитал, что убить сына это единственный способ очистить имя славного казака от такого позора! Очень хотелось бы, чтобы мы все переняли лучшие черты этого героя !