мини-сочинение на тему: "Если бы мне как художнику предложили написать портрет России, то я...

Если бы мне как художнику предложили написать портрет России, то я бы попыталась сосредоточить всю мощь, величие и красоту страны в пейзаже. Это обширные поля и луга, полноводные реки и озера, могучие горы и дремучие леса. Но к сожалению выбрать из всего разнообразия красивых и захватывающих мест, нереально. Портрет России не изобразить на одном холсте, хотя, я сомневаюсь, что и ста холстов будет достаточно.