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мини- сочинение на тему "глаза - зеркало души"
мини- сочинение на тему "глаза - зеркало души"
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Ну глаза не всегда зеркало души ведь глаза могут быть и милыми красивыми а внутри человек злой и не добрый совсем
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