Мини сочинение на тему происхождегие человека на земле

На тему того, как произошла жизнь за Земле, ходит много споров, не утихающих и сейчас. Какие есть теории о происхождении жизни? Первая теория, о которой будет идти речь — это теория об эволюции, которую выдвинул Чарлз Дарвин. По его теории, люди произошли от обезьян, и, в процессе нескольких миллионов лет, человек эволюционировал, становясь всё более не походящим на своих потомков. Человек стал прямоходящим, он умел целесообразно мыслить и строит орудия труда. Вторая теория — это теория самопроизвольного или спонтанного зарождения. Ученые Древнего мира и средневековой Европы верили в то, что живые существа постоянно возникают из неживой материи: черви — из грязи, лягушки — из тины, светлячки — из утренней росы и тому подобное. Однако, благодаря работам Луи Пастера, эта теория была признана несамостоятельной. Третья теория — теория креационизма. Эта теория предполагает, что все живые организмы были сотворены, в определённый период времени, неким сверхъестественным божеством. Этой теории придерживались последователи большинства ведущих религий, в частности, христианство. Сторонники теории креационизма яро конфликтуют с теорией Чарлза Дарвина об эволюции и этот конфликт ведётся уже несколько веков. Четвёртая теория — теория стационарного состояния и панспермии. Эти две теории утверждают, что вселенная существует вечно и в ней вечно существует жизнь (теория стационарного состояния). Жизнь переносится с планеты на планету путешествующими в космическом пространстве «семенами жизни», которые могут входить в состав комет и метеоритов (панспермия). Одним из сторонников этой теории был основоположник учения о биосфере академик В.И. Вернадский. В заключении могу сказать, что никто точно не знает, как произошла жизнь на Земле и как на ней появился человек. Точного ответа нет, поэтому, нам остаётся только гадать и предполагать. Я же считаю себя сторонником теории (тут напишешь к какой; а я, к примеру, сторонник теории об эволюции, ибо я атеист, не верящий ни в каких богов, а теории панспермии и стационарного состояния я считаю интересными, и по-своему романтичными).