Мини сочинение.тема осень.какая погода,про деревья,про животных и птиц,высказать ??вое отношение к осени

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Мини сочинение.тема осень.какая погода,про деревья,про животных и птиц,высказать ??вое отношение к осени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью погода меняется.Зеленая  окраска листьев меняется на яркие осенние цвета. Обычно в октябре стоит низкая температура, дуют холодные ветра, все чаще и чаще  идут дожи. Так же в эту пору мы замечаем перелет птиц в жаркие странны. Ближе к осени зреет долгожданный урожай. С приходом холодов уменьшется активность животных.
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