Мини сочинение.тема осень.какая погода,про деревья,про животных и птиц,высказать ??вое отношение к осени
Литература
Мини сочинение.тема осень.какая погода,про деревья,про животных и птиц,высказать ??вое отношение к осени
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью погода меняется.Зеленая окраска листьев меняется на яркие осенние цвета. Обычно в октябре стоит низкая температура, дуют холодные ветра, все чаще и чаще идут дожи. Так же в эту пору мы замечаем перелет птиц в жаркие странны. Ближе к осени зреет долгожданный урожай. С приходом холодов уменьшется активность животных.
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