Миша на 7лет старше Саши,а их папе в 3 раза больше,чем им обоим вместе.Сколько лет Саше,если папе было 36 лет,когда он родился?

Математика

Миша на 7лет старше Саши,а их папе в 3 раза больше,чем им обоим вместе.Сколько лет Саше,если папе было 36 лет,когда он родился?

Автор: Гость