Миша на 7лет старше Саши,а их папе в 3 раза больше,чем им обоим вместе.Сколько лет Саше,если папе было 36 лет,когда он родился?
Математика
Миша на 7лет старше Саши,а их папе в 3 раза больше,чем им обоим вместе.Сколько лет Саше,если папе было 36 лет,когда он родился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х лет - Саше х+7 лет - Мише 36+х лет - папе 3*(х+х+7) = 36+х 6х+21 = 36+х 5х=15 х=3 (года) - Саше
Гость:
Саше - х лет Мише - (х+7) лет Папе - (х+х+7)·3 (х+х+7)·3=36+х (2х+7)·3=36+х 6х+21=36+х 6х-х=36-21 5х=15 х=15:5 х=3 (г.) - Саше 3+7=10 лет - Мише (3+10)·3=13·3=39 лет - папе сейчас Ответ: 3 года Саше
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