Миша нашёл и выписал четыре слова.Сделай звукобуквенный разбор подчеркнутого слова.

Как-то летом, на лужайке, Очень умный Майский Жук Основал для насекомых Академию наук.Академия открыта! От зари и до зари Насекомые лесные Изучают буквари: А - Акула, Б - Берёза, В - Ворона, Г - Гроза... - Шмель и Муха, не жужжите! Успокойся, Стрекоза!Повторяйте, не сбивайтесь: Д - Дорога, Е - Енот... Повернись к доске, Кузнечик! Сел ты задом наперёд!Ж - Журавль или Жаба, 3 - Забор или Змея...