Миша опустил в копилку 6 монет по 10 рублей и три монеты по 5 рублей.на сколько рубле?? увеличился Мишин капитал?

Математика

Миша опустил в копилку 6 монет по 10 рублей и три монеты по 5 рублей.на сколько рубле?? увеличился Мишин капитал?

Автор: Гость