Миша опустил в копилку 6 монет по 10 рублей и три монеты по 5 рублей.на сколько рубле?? увеличился Мишин капитал?

Математика
Миша опустил в копилку 6 монет по 10 рублей и три монеты по 5 рублей.на сколько рубле?? увеличился Мишин капитал?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 75 копеек увеличился капитал
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