Миша покупал картошку и отдал продавцу 105 рублей.сколько миша унёс домой киллогра??мов картошки если 1 киллограмм картошки стоит 15рублей? решение: 1)105:15=7(кг) ответ:миша унёс с собой 7 киллограммов картошки

Математика

Миша покупал картошку и отдал продавцу 105 рублей.сколько миша унёс домой киллогра??мов картошки если 1 киллограмм картошки стоит 15рублей? решение: 1)105:15=7(кг) ответ:миша унёс с собой 7 киллограммов картошки

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