Миша разрезал лит бумаги прямоугольной формы на 12 одинаковых квадратов со сторон??й 3см какова длина и ширина этого листа бумаги

Математика
Миша разрезал лит бумаги прямоугольной формы на 12 одинаковых квадратов со сторон??й 3см какова длина и ширина этого листа бумаги
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Длина 18см  ширина 6см
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