Миша разрезал лит бумаги прямоугольной формы на 12 одинаковых квадратов со сторон??й 3см какова длина и ширина этого листа бумаги

Математика

Миша разрезал лит бумаги прямоугольной формы на 12 одинаковых квадратов со сторон??й 3см какова длина и ширина этого листа бумаги

Автор: Гость