Миша сходил к колодцу 6 раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 2 раза уносила по одному виду Сколько ведер воды принесли Миша и Маша вместе

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Миша сходил к колодцу 6 раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 2 раза уносила по одному виду Сколько ведер воды принесли Миша и Маша вместе

Автор: Гость