Миша сходил к врачу шесть раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 3 раза И носило по одному виду Сколько ведер воды принесли Миша и Маша вместе?

Математика

Миша сходил к врачу шесть раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 3 раза И носило по одному виду Сколько ведер воды принесли Миша и Маша вместе?

Автор: Гость