Миша сходил к врачу шесть раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 3 раза И носило по одному виду Сколько ведер воды принесли Миша и Маша вместе?
Математика
Миша сходил к врачу шесть раз и каждый раз приносил по два ведра воды Маша сходила за водой 3 раза И носило по одному виду Сколько ведер воды принесли Миша и Маша вместе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Врачу? ахахахаах, может к колонке или к колодцу? 1. 6 * 2 = 12 (в)-Миша 2. 3 * 1 = 3 (в)-Маша 3. 12 + 3 = 15 (в)-вместе Ответ 15
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