Миша сочиняет раммказ.В какой -то момент в его рассказе должен впервые появится грузовик .Какое предложение лучше подходит Мише

Русский язык

Миша сочиняет раммказ.В какой -то момент в его рассказе должен впервые появится грузовик .Какое предложение лучше подходит Мише

Автор: Гость