Миша сочиняет раммказ.В какой -то момент в его рассказе должен впервые появится грузовик .Какое предложение лучше подходит Мише
Русский язык
Миша сочиняет раммказ.В какой -то момент в его рассказе должен впервые появится грузовик .Какое предложение лучше подходит Мише
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Гость:
Правильный ответ -из-за угла на огромной скорости вылетел грузовик
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