Миша сочиняет рассказ . В какой-то момент в его рассказе должен впервые появился г??узовик. Какое предложение лучше подходит Мише? А) Грузовик на огромной скорости вылетел из-за угла. Б) Из-за угла на огромной скорости вылете...
Русский язык
Миша сочиняет рассказ . В какой-то момент в его рассказе должен впервые появился г??узовик. Какое предложение лучше подходит Мише? А) Грузовик на огромной скорости вылетел из-за угла. Б) Из-за угла на огромной скорости вылетел грузовик . В) На огромной скорости грузовик вылетел из-за угла . Г) Грузовик вылетел из-за угла на огромной скорости. Д) Вылетел грузовик на огромной скорости из-за угла.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б. Поскольку до этого не говорится о грузовике вообще.
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