Миша сочиняет рассказ В какой то момент в его рассказе должен впервые появиться г??узовик Какое предложения лучше подходит Мише а)Грузовик на огромной скорости вылетел из за угла б)Из за угла на огромной скорости вылетел гру...

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Миша сочиняет рассказ В какой то момент в его рассказе должен впервые появиться г??узовик Какое предложения лучше подходит Мише а)Грузовик на огромной скорости вылетел из за угла б)Из за угла на огромной скорости вылетел грузовик в)На огромной скорости грузовик вылетел из за угла г)Грузовик вылетел из за угла на огромной скорости д)Вылетел грузовик на огромной скорости из за угла
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ-Б)Из за угла на огромной скорости вылетел грузовик Оно больше подходит в сочинении рассказа Миши.
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