Мише 10 лет.Его дедушка в 6 раз старше Миши,а бабушка на 4 года моложе дедушки.Условие и решения.

Мише 10 лет.Его дедушка в 6 раз старше Миши,а бабушка на 4 года моложе дедушки.Условие и решения.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Дедушке 60 бабушке 56
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