Мишці до дірки 20 кроків, кішці до мишки 5 стрибків. Доки кішка робить один стрибок, ??ишка робить три кроки, а 1 стрибок кішки дорівнює 10 крокам мишки. Чи дожене кішка мишку? 5 клас. Помогите, пожалуйста!

Математика

Мишці до дірки 20 кроків, кішці до мишки 5 стрибків. Доки кішка робить один стрибок, ??ишка робить три кроки, а 1 стрибок кішки дорівнює 10 крокам мишки. Чи дожене кішка мишку? 5 клас. Помогите, пожалуйста!

Автор: Гость