Мишці до дірки 20 кроків, кішці до мишки 5 стрибків. Доки кішка робить один стрибок, ??ишка робить три кроки, а 1 стрибок кішки дорівнює 10 крокам мишки. Чи дожене кішка мишку? 5 клас. Помогите, пожалуйста!
Математика
Мишці до дірки 20 кроків, кішці до мишки 5 стрибків. Доки кішка робить один стрибок, ??ишка робить три кроки, а 1 стрибок кішки дорівнює 10 крокам мишки. Чи дожене кішка мишку? 5 клас. Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20:10=2(стриб).потрібно зроб.кішці від мишки до нори 5+2=7(стр) повинна зроб.кішка 7х3=21(крок) зробить кiшка,а їй необхідно 20,отже, мишка втече
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