Мистер Фокс предложил Вам прочесть книгу о вымерших животных, однако предупредил, что обнаружил в книге биологические ошибки. Так, по его словам, среди описаний по-настоящему вымерших видов он заметил ныне существующ...
Мистер Фокс предложил Вам прочесть книгу о вымерших животных, однако предупредил, что обнаружил в книге биологические ошибки. Так, по его словам, среди описаний по-настоящему вымерших видов он заметил ныне существующее животное. Определите, о каком животном идёт речь?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это такахе - его считали вымершим, но он обитает на каком-то острове и по сей день.