Мистер Фокс предложил Вам прочесть книгу о вымерших животных, однако предупредил, что обнаружил в книге биологические ошибки. Так, по его словам, среди описаний по-настоящему вымерших видов он заметил ныне существующ...

Мистер Фокс предложил Вам прочесть книгу о вымерших животных, однако предупредил, что обнаружил в книге биологические ошибки. Так, по его словам, среди описаний по-настоящему вымерших видов он заметил ныне существующее животное. Определите, о каком животном идёт речь?