Митя гостил у дяди Миши в деревне. Он часто ходил с ребятами на речку. К речке шли п?? дороге через поле. Недалеко от речки пасутся лошади. Однажды дети увидели лося. Лось направлялся к опушке леса. Купание в речке, игры на пол...

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Митя гостил у дяди Миши в деревне. Он часто ходил с ребятами на речку. К речке шли п?? дороге через поле. Недалеко от речки пасутся лошади. Однажды дети увидели лося. Лось направлялся к опушке леса. Купание в речке, игры на поляне понравились Мите. Будущим летом Митя снова поедет к дяде Мише. Указать падежи существительных. Выделить окончание существительных 1 склонения в родительном, дательном и предложных падежах.

Автор: Гость