Митя гостил у дяди Миши в деревне. Он часто ходил с ребятами на речку. К речке шли п?? дороге через поле. Недалеко от речки пасутся лошади. Однажды дети увидели лося. Лось направлялся к опушке леса. Купание в речке, игры на пол...

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Митя гостил у дяди Миши в деревне. Он часто ходил с ребятами на речку. К речке шли п?? дороге через поле. Недалеко от речки пасутся лошади. Однажды дети увидели лося. Лось направлялся к опушке леса. Купание в речке, игры на поляне понравились Мите. Будущим летом Митя снова поедет к дяде Мише. Указать падежи существительных. Выделить окончание существительных 1 склонения в родительном, дательном и предложных падежах.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Митя-им.п   у дяди-род.п    в деревне-пред.п  с ребятами-твор.п    к речке-дат.п  по дороге-пред.п   поле-винит.п  от речки-род.п    лошади-им.п  дети-им.п лося-род п  лось-им п  к опушке -дат п  леса-род п     в речке-пред п     игры-им п    на поляне-пред п     летом-твор п    к дяде -дат п    
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