Митя гостил у дяди Миши в деревне. Он часто ходил с ребятами на речку. К речке шли п?? дороге через поле. Недалеко от речки пасутся лошади. Однажды дети увидели лося. Лось направлялся к опушке леса. Купание в речке, игры на пол...
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Митя гостил у дяди Миши в деревне. Он часто ходил с ребятами на речку. К речке шли п?? дороге через поле. Недалеко от речки пасутся лошади. Однажды дети увидели лося. Лось направлялся к опушке леса. Купание в речке, игры на поляне понравились Мите. Будущим летом Митя снова поедет к дяде Мише. Указать падежи существительных. Выделить окончание существительных 1 склонения в родительном, дательном и предложных падежах.
Ответ(ы):
Гость:
Митя-им.п у дяди-род.п в деревне-пред.п с ребятами-твор.п к речке-дат.п по дороге-пред.п поле-винит.п от речки-род.п лошади-им.п дети-им.п лося-род п лось-им п к опушке -дат п леса-род п в речке-пред п игры-им п на поляне-пред п летом-твор п к дяде -дат п
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