Митя с Кириллом решили купить футбольный мяч памяти не хватило 20 руб. чтобы его ку??ить алгерия 30 рублей тогда они сложили свои деньги и купили мяч причем 60 руб. у них осталось Сколько стоит футбольный мяч

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Предположим, что мяч стоит 100 рублей.Тогда у Мити было 100-20=80 рублей,а у Кирилла было 100-30=70 рублейКогда они сложили свои деньги и купили мяч, т.е. 70+80-100=150-100=50,а по условию задачи у них осталось не 50, а 60 рублейЗначит мячь стоил 110 рублейпроверим110-20=90 рублей у Мити110-30=80 рублей у Кирилла90+80-110=170-110=60Ура, мы нашли , методом подбора ответОтвет: мяч стоит 110 рублей