МК и МК отрезки касательных проведенных к окружности 5см радиусом. Найдите МН и МК, если МО 13 см

Гость: Гость:

т. к. MN и MK касательные, то углы N=K=90 градусов Рассмотрим треугольники ONM и OKM в них уг.N=уг.K=90 OM-общая=13см NO=OK=5см Следовательно по теореме Пифагора NM= корень квадратный из разности OM в квадрате и ON в квадрате=12см KM находится аналогично =12см ответ 12