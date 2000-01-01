МК и МК отрезки касательных проведенных к окружности 5см радиусом. Найдите МН и МК, если МО 13 см

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МК и МК отрезки касательных проведенных к окружности 5см радиусом. Найдите МН и МК, если МО 13 см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник ОМК - прямоугольный (радиус, проведённый в точку касания перпендикулярен касательной). По теореме Пифагора: МК2=ОМ2-ОК2=169-25=144 МК=MN=12 см 
Гость:
т. к. MN и MK касательные, то углы N=K=90 градусов Рассмотрим треугольники ONM и OKM в них уг.N=уг.K=90 OM-общая=13см NO=OK=5см Следовательно по теореме Пифагора NM= корень квадратный из разности OM в квадрате и ON в квадрате=12см KM находится аналогично =12см ответ 12
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