Младшая сестренка играет с куклой . обведи служебные слова. какие из них участвуют в образовании формы слова?

Русский язык
Младшая сестренка играет с куклой . обведи служебные слова. какие из них участвуют в образовании формы слова?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С - служебное слово. это помогает передать смысл, что бы вместо "кукла" было адекватное окончание. с - предлог
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