Младшему брату 8 лет старшему 12 лет Они раз делили 10 яблок меңду собой пропорциона??ьно числу лет каждого т е ы отношение 8:12 Сколько яблок досталось каждому

Математика

Младшему брату 8 лет старшему 12 лет Они раз делили 10 яблок меңду собой пропорциона??ьно числу лет каждого т е ы отношение 8:12 Сколько яблок досталось каждому

Автор: Гость