Младшему брату 8 лет старшему 12 лет Они раз делили 10 яблок меңду собой пропорциона??ьно числу лет каждого т е ы отношение 8:12 Сколько яблок досталось каждому
Математика
Младшему брату 8 лет старшему 12 лет Они раз делили 10 яблок меңду собой пропорциона??ьно числу лет каждого т е ы отношение 8:12 Сколько яблок досталось каждому
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Младшему 4 ,старшему 6 , т. к 8:12 делим это на 2 и получаем 4:6 ответ младшему 4,старшему 6
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