М.М.Зощенко "Жертва революции" 1.Главные герои 2.Сюжет Хоть что-нибудь пожалуйсто:))

ЖЕРТВА РЕВОЛЮЦИИ (Рассказ. 1923) Ефим Григорьевич — герой-рассказчик, называющий себя «жертвой революции». Он демонстрирует зажившие ссадины и царапины на ноге и рассказывает, что шесть лет назад «был задавлен революционным мотором». Служа полотером у графа Орешина, он «за четыре дня до революции» был заподозрен в краже золотых часов графини. Вернувшись домой, герой страдает от несправедливости, ибо часов не брал. Через пять дней он вдруг вспоминает, что во время работы, найдя часы на ковре, сам их «в кувшинчик с пудрой пихнул». Срочно отправившись в дом графа, он по дороге узнает, что «вчера произошла Октябрьская революция», а подбежав к дому, видит, как из него выводят арестованного графа. Герой едва успевает крикнуть ему, что часы — «в кувшинчике с пудрой», как получает толчок колесами грузовика: «Ну, думаю, есть одна жертва». Герой, считающий себя «жертвой революции», ведет себя скромно и удручен лишь тем, что председатель жилтоварищества «обмеривает <...> комнату в квадратных метрах» — видимое пытаясь обнаружить у него излишки жилплощади.