Мне лень думать, понимаете... Пожалуйста, помогите, буду очень рада и благодарна))) Задание таково: Вычислите массу оксида серы (|V), в котором содержится столько же молекул, сколько молекул в 16 г. брома. Нужно подробно вс...

Химия

Мне лень думать, понимаете... Пожалуйста, помогите, буду очень рада и благодарна))) Задание таково: Вычислите массу оксида серы (|V), в котором содержится столько же молекул, сколько молекул в 16 г. брома. Нужно подробно всё расписать, и самое главное -решить...

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