Мне лень думать, понимаете... Пожалуйста, помогите, буду очень рада и благодарна))) Задание таково: Вычислите массу оксида серы (|V), в котором содержится столько же молекул, сколько молекул в 16 г. брома. Нужно подробно вс...
Химия
Мне лень думать, понимаете... Пожалуйста, помогите, буду очень рада и благодарна))) Задание таково: Вычислите массу оксида серы (|V), в котором содержится столько же молекул, сколько молекул в 16 г. брома. Нужно подробно всё расписать, и самое главное -решить...
Ответ(ы):
Гость:
В начале найдем кол-во атомов у брома по формуле N=m/M (где M атомная масса) 16/80=0,2 моль, далее ищем массу SO4 по формуле m=M*N молярная масса SO4=32+(16*4)=96 г/моль 96*0,2=19,2 г Ответ: масса SO2 19,2 грамм
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