Мне надо придумать предложения 1. предложение с словами исчез появился 2. предложе??ие с словами зашел и вышел
Українська мова
Мне надо придумать предложения 1. предложение с словами исчез появился 2. предложе??ие с словами зашел и вышел
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Когда мы с другом гуляли по парку,мы посмотрели на дерево,где появилась белка,но.к сожалению,она сразу же исчезла. 2.Мы всем классом удивились,когда наш преподаватель зашел в класс,забрал какую-то тетрадь,и сразу вышел.
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