Мне надо придумать предложения 1. предложение с словами исчез появился 2. предложе??ие с словами зашел и вышел

Гость: Гость:

1.Когда мы с другом гуляли по парку,мы посмотрели на дерево,где появилась белка,но.к сожалению,она сразу же исчезла. 2.Мы всем классом удивились,когда наш преподаватель зашел в класс,забрал какую-то тетрадь,и сразу вышел.