Мне нужно срочно краткое сочинение мое общение с собакой

У меня есть собака, ее зовут Котлетка Вторая.Ей пол года, но мы с ней уже подружились. Я часто играю и гуляю с ней в парке. Котлетка Вторая очень активная. У нее есть свои игрушки, она любит везде их таскать и грызть их, у нее еще режутся зубки. Дня нее мы покупаем особый корм, но иногда мама дает ей что-то со стола. Ночью Котлетка ложиться на край моей кровати и засыпает вместе со мной :3 Я люблю свою Котлетку