Мне нужно узнать как с Казахского переводится: котакбасы, басын сыгин. (Я знаю что это маты, но все-равно нужен перевод)

Разное

Мне нужно узнать как с Казахского переводится: котакбасы, басын сыгин. (Я знаю что это маты, но все-равно нужен перевод)

Автор: Гость