Мне нужно сочинение на тему Моя любимая одежда. И чтоб она была написано и на КАЗАХСКОМ И НА РУССКОМ.И желательно чтоб там хоть что-то писалось об этом: (Я девочка) мне не нравятся платья юбки. Мне нравятся клетчатые рубашки дж...
Қазақ тiлi
Мне нужно сочинение на тему Моя любимая одежда. И чтоб она была написано и на КАЗАХСКОМ И НА РУССКОМ.И желательно чтоб там хоть что-то писалось об этом: (Я девочка) мне не нравятся платья юбки. Мне нравятся клетчатые рубашки джинсовые шорты и штаны. Футболки и кофты,кеды. (и что то о своем как-то добавите опешите)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті киімдерім өте көп.Бірақ маған көйлектер мен белдемшелер ұнамайды.Маған ұнайтын киімдер джонс,
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