Мне нужно сочинение на тему Моя любимая одежда. И чтоб она была написано и на КАЗАХСКОМ И НА РУССКОМ.И желательно чтоб там хоть что-то писалось об этом: (Я девочка) мне не нравятся платья юбки. Мне нравятся клетчатые рубашки дж...

Қазақ тiлi

Мне нужно сочинение на тему Моя любимая одежда. И чтоб она была написано и на КАЗАХСКОМ И НА РУССКОМ.И желательно чтоб там хоть что-то писалось об этом: (Я девочка) мне не нравятся платья юбки. Мне нравятся клетчатые рубашки джинсовые шорты и штаны. Футболки и кофты,кеды. (и что то о своем как-то добавите опешите)

Автор: Гость