Мне очень нужно краткое содержание произведения Вильяма Шекспира " Король Лир" , что бы записать в читательский дневник. Помогите пожалуйста!!!

Старый король Британии отдает правление королевством своим старшим дочерям, которые льстиво признались ему в любви. Младшая, честная дочь Корделия изгнана без денег. Но жестокие сестры отказываются от своего старого отца и он отправляется к Корделии. В конечном итоге страшие сестры погибают из-за своих разборок, Корделия задушена недоброжелателями, а Король Лир сходит с ума.