Мне вспоминается история летчика-штурмовика сочинение

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Легенда окутанная огромным количеством домыслов и противоположных суждений, летающий танк, самый массовый самолет Второй мировой войны - это все детище конструктора Ильюшина, легендарный штурмовик ИЛ 2. Практически в первый год Великой Отечественной войны, знаменитые "илы" при полном немецком превосходстве в воздухе, сумели дать достойный отпор фашистским агрессорам. Успешное применение этих самолетов в самые критические месяцы начала войны, заставило высшее военное руководство Советского Союза обратить на них пристальное внимание. Историки утверждают, что когда Сталину доложили об успехах этих воздушных бойцов, он произнес легендарные слова: "...Ил-2 нужны фронту, как воздух". Пусть специалисты историки спорят о том, правда это или нет? Фактом остается то, что за период Великой Отечественной войны этих самолетов было выпущено свыше 36000 штук. Уже в конце войны одну третью часть всей авиации Советского Союза составляли штурмовики ИЛ 2, которые были недорогими в производстве, и по этой причине выпускались большими партиями. Самолет ИЛ-2Сначала, бронированная машина была уязвима для истребительной авиации противника. В течение времени приобретался боевой опыт, и на одноместном штурмовике появилась вторая кабина, предназначенная для стрелка, который в случае нападения противника, мог дать достойный отпор из своего штатного пулемета. Конструкторы предусмотрели немаловажную особенность, как ограничение движения турели пулемета для того, чтобы стрелок в порыве боя не повредил хвостовое оперение. Но это были мелкие детали. Главным достоинством штурмовика явилась его эффективное применение против наземных целей и очень часто, эту машину использовали для нанесения ударов по военно-морским объектам противника. Фашисты прозвали самолет Ил-2 "чумой". Это было действительно так. Атаки этих штурмовиков уничтожали целые подразделения противника и наносили колоссальный ущерб технике фашистов. Благодаря ИЛ 2, были разработаны и утверждены, совершенно новые тактические и стратегические решения применения штурмовой авиации в современном бою. Летчики и воздушные стрелки, управлявшие этой грозной техникой, накопили огромный опыт на основании, которого, были внесены различные доработки и изменения в конструкцию этого штурмовика. Так, в уже более поздние модели самолета Ил 10, стрелок-радист и летчик находились под защитой бронированной капсулы. На штурмовиках ИЛ 2 броня была предусмотрена только для кабины летчика и моторного отсека. Благодаря своему вооружению двумя 12,5 миллиметровыми пушками, лобовая атака ИЛ 2 вызывала у немецких летчиков панику, и они всячески старались избежать такого развития боя. Этот самолет можно назвать настоящим солдатом, неутомимым тружеником фронта, благодаря которому наш народ одержал Победу над самой мощной армией мира. В этом была заслуга конструкторов, инженеров, техников, оружейников, летчиков и стрелков. Всех тех людей, которые одержали Победу над коричневой чумой. Мы помним об этом.