Мне задали такую задачку: За сколько часов можно долететь от Москвы до Пьетропавл??вска - Камчатского на самолёте ТУ-154, если скорость самолёта 850км/ч?На карте, маштаб которой 1 : 40 000 000, растояние между этими городами со...

Математика

Мне задали такую задачку: За сколько часов можно долететь от Москвы до Пьетропавл??вска - Камчатского на самолёте ТУ-154, если скорость самолёта 850км/ч?На карте, маштаб которой 1 : 40 000 000, растояние между этими городами состовляет 17см. Помогите пожалуйста решить.

Автор: Гость