Мне задали такую задачку: За сколько часов можно долететь от Москвы до Пьетропавл??вска - Камчатского на самолёте ТУ-154, если скорость самолёта 850км/ч?На карте, маштаб которой 1 : 40 000 000, растояние между этими городами со...
Математика
Мне задали такую задачку: За сколько часов можно долететь от Москвы до Пьетропавл??вска - Камчатского на самолёте ТУ-154, если скорость самолёта 850км/ч?На карте, маштаб которой 1 : 40 000 000, растояние между этими городами состовляет 17см. Помогите пожалуйста решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут все просто. надо найти расстояние. судя по масштабу в 1 см 400 км. итого 400*17=6800 км 6800/850= 8 часов
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