Многие герои литературных произведений Возрождения путешествуют. Как вы считаете, почему и nbsp;зачем авторы используют этот прием?

Этот прием используется для того, чтобы показать все многообразие мира, окружающего людей, дать возможность читателю узнать об окружающем мире и сравнить его с собственным миром. Кроме того, если писатели описывали вымышленный мир, то читателю было легче поверить в его существование, если описываемый мир находится "за несколькими морями", чем "по соседству".