Многие русские предлоги имеют по два варианта например : в и во . А у какого предлога есть три варианта? а) из б)к в) на г)о д)от
Русский язык
Многие русские предлоги имеют по два варианта например : в и во . А у какого предлога есть три варианта? а) из б)к в) на г)о д)от
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это предлог "о": о нас, об этом, обо мне
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Литература