Многие русские предлоги имеют по два варианта например : в и во . А у какого предлога есть три варианта? а) из б)к в) на г)о д)от

Русский язык

Многие русские предлоги имеют по два варианта например : в и во . А у какого предлога есть три варианта? а) из б)к в) на г)о д)от

Автор: Гость