Много...(гнёзда,коровы,рыбы,косы,шубы,шляпы,сапоги,крыши,лыжи)

Русский язык
Много...(гнёзда,коровы,рыбы,косы,шубы,шляпы,сапоги,крыши,лыжи)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Много...гнезд, коров, рыб, кос, шуб, шляп, сапог, крыш, лыж
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