Много снега зимой на полях-это хорошо или плохо? составь диалог на тему:
Русский язык
Много снега зимой на полях-это хорошо или плохо? составь диалог на тему:
Ответ(ы):
Гость:
Мне кажется должно быть Плохо
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите! Надо подобрать глаголы к словам: Утром, неаккуратно, недалеко, понапр??сну, налево, справа, издали, откуда-то, навсегда.
Физика
Движется или находится в покое человек,спускающийся со скоростью 1м/с вниз по эскалатору,который движется вверх со скоростью 1м/с?