Много снега зимой на полях-это хорошо или плохо? составь диалог на тему:

Русский язык
Много снега зимой на полях-это хорошо или плохо? составь диалог на тему:
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