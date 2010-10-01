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Многоэтажные дроби 17/100-1/10/10 напишите решение
Многоэтажные дроби 17/100-1/10/10 напишите решение
Ответ(ы):
Ответил Гость:
17/100 дроби правильно
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