Многозначными могут быть не только слова, но и части слов - морфемы. Так, приставка пере- может придавать глаголу такие значения: 1) действие, повторяющееся заново; 2) дейст вие, производимое в слишком большом количес...

Многозначными могут быть не только слова, но и части слов - морфемы. Так, приставка пере- может придавать глаголу такие значения: 1) действие, повторяющееся заново; 2) дейст вие, производимое в слишком большом количестве, свыше нормы; 3) движение через что-то или из одного места в другое. Укажите глагол(-ы), в котором(-ых) приставка пере- может иметь все три значения. перевесить перечитать перепрыгивать переехать переучить перебежать