Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
МОбильный проверочное слово для буквы О. Срочно!!! 20 БАЛЛОВ!!!!
МОбильный проверочное слово для буквы О. Срочно!!! 20 БАЛЛОВ!!!!
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Это словарное слово. Проверить ударением первый слог нельзя
Похожие вопросы
Какой из перечисленных объектов изучает география? 1) планеты 2) животные 3) океаны 4) вещества
Как найти сумму чисел от 17 до 122
Какие черты абсолютизма в истории нового время
Ребята,помогите 4 класс вычисли примеры с обьяснением?? КАК ЕТО ???? например:400*2 ( * умножить)
ПОМОГИТЕ СРОЧНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!!!!!Найти углы треугольника ABC если угол A = 30, угол B относится = 2 : 3
2 речення з дієприслівником
Срочно!!!Помогите!!Объясните значение слов (лучше своими словами): топор, мотыга, серп, зернотёрка, прядение, ткачество, циновка, духи, боги, старе...
Вычислите значение выражения 1/5х-y, если: а)х=2,3, y=0,99; в)х=2, у=-2,3; б)х=-4,5, у=6; г)х=-5,5, у=-5 Знак / - это дробь! то есть одна пятая х-у...
Убогий взял с собой под шляпу камень,завёрнутый в платок. Нужна ли запятая?
Что делал Холдвиг для оброзования государства?
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск