МОбильный проверочное слово для буквы О. Срочно!!! 20 БАЛЛОВ!!!!

МОбильный проверочное слово для буквы О. Срочно!!! 20 БАЛЛОВ!!!!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Это словарное слово. Проверить ударением первый слог нельзя
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