Модуль каких противоположных чисел равен: 1)7; 2) 23; 3) 0,3; 4) 100 Используя знак модуля, з??пишите в виде равенств
Математика
Модуль каких противоположных чисел равен: 1)7; 2) 23; 3) 0,3; 4) 100 Используя знак модуля, з??пишите в виде равенств
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|7|=|-7| |23|=|-23| |0,3|=|-0,3| |100|=|-100|
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