Модуль максимального ускорения , с которым может двигаться лифт , рпвен 0,6 м/с . Мас??а лифта равна 5 т . В каких пределах будет изменяться сила натяжения троса при движении лифта ?

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Сила натяжения равна весу лифта. Вес находится по формуле: P=m*(g - a) и меняется в зависимости от направления ускорения a. При движении в верх P=m(g+a)=5000(10+0.6)=53000Н, а при движении вниз P=m(g-a)=5000(10-0.6)=47000Н Ответ: Сила натяжения будет меняться в пределах от 47000Н до 53000Н