Мое отношение к карлу великому

Мое отношение к карлу великому

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Карл Великий- отличный правитель, умно располагает свои действия, смог сделать сильную свою страну. Я считаю, что нужно ровнятся на него!
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