Можешь ли ты подарить своему другу коньки ?Аргумент: Мнение:

Можешь ли ты подарить своему другу коньки ?Аргумент: Мнение:

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Да Для моего друго мне не жалко коньков Я считаю это вполне нормальным
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